В Киеве за сутки подтвердилось 375 новых случаев коронавируса

Как передает Politeka, об этом проинформировал мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Также известно, что за прошедшие сутки, 25 января, 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего за все время эпидемии коронавирус унес жизни 2292 киевлян.

Также Кличко проинформировал, что в целом сейчас подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве зафиксировано уже 126 639.

За сутки заболели 210 женщин, 154 мужчины и 11 детей.

Также за минувшие сутки вирус подтвердился у 6 медиков.

В столичные больницы в течение суток госпитализировали 42 пациентов. Остальные больные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Кличко сообщил, что выздоровели за минувшие сутки 1639 человек, а всего коронавирус преодолели 60 152 жителя Киева.

"Лидером" по количеству новых случаев заражения на этот раз стал Днепровский район столицы.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 68, в Дарницком — 62. И в Святошинском районе - 52 случая", - говорится в сообщении.

Мэр столицы призвал киевлян беречь себя и тех, кто рядом, на фоне активного распространения вируса.

Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

Как сообщала Politeka, продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".