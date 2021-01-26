В Киеве за сутки подтвердилось 375 новых случаев коронавируса
Как передает Politeka, об этом проинформировал мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.
Также известно, что за прошедшие сутки, 25 января, 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего за все время эпидемии коронавирус унес жизни 2292 киевлян.
Также Кличко проинформировал, что в целом сейчас подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве зафиксировано уже 126 639.
За сутки заболели 210 женщин, 154 мужчины и 11 детей.
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Также за минувшие сутки вирус подтвердился у 6 медиков.
В столичные больницы в течение суток госпитализировали 42 пациентов. Остальные больные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Кличко сообщил, что выздоровели за минувшие сутки 1639 человек, а всего коронавирус преодолели 60 152 жителя Киева.
"Лидером" по количеству новых случаев заражения на этот раз стал Днепровский район столицы.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 68, в Дарницком — 62. И в Святошинском районе - 52 случая", - говорится в сообщении.
Мэр столицы призвал киевлян беречь себя и тех, кто рядом, на фоне активного распространения вируса.
Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.
Как сообщала Politeka, продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".