В Киеве заметили два элитных авто суммарной стоимостью около 26 млн грн

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик luxcar_of_ua в соцсети.

Так, в украинской столице заметили два автомобиля, суммарная стоимость которых составляет около 26 млн гривен. Машины стояли на парковке рядом друг с другом.

В частности, на одной с улиц столицы были припаркованы Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost. Стоимость первого автомобиля, нового и в топовой комплектации, составляет 8 млн гривен. А цена Rolls-Royce Ghost без пробега - около 18 млн гривен.

При этом оба авто имеют абсолютно обычные номерные знаки, на что обратили внимание авторы публикации.

"Как вы считаете - должны ли номера соответствовать уровню автомобиля? Или совсем не важно, какой у вас номер на Rolls-Royce, Bentley и т.д." - спросили у подписчиков.

Мнения пользователей по этому поводу разделились - одни считают, что номера должны соответствовать авто, а другие говорят, что элитная машина говорит сама за себя.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в понедельник, 25 января, заметили автомобиль, на который нанесена эмблема Управления "А" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.