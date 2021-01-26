В Киеве ремонт Шулявского моста затянется до конца следующего года

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Лысая правда by Kuksin".

Так, по данным столичного журналиста Евгения Куксина, ремонт Шулявского моста продлили до конца 2022 года, несмотря на то, что ранее появилась информация о продлении до конца текущего года.

Как выяснилось, реконструкция моста продлится аж до конца 2022 года, о чем говорится в принятом Киевсоветом бюджете на 2021 год.

Отмечается, что 114,4 млн грн из городского бюджета пойдут на реконструкцию моста в 2021 году. Кроме того, готовность выполнения работ на Шулявском мосту на данный период составляет 18,5%. Планируется, что к концу текущего года готовность работ составит 30,8%.

Журналист подчеркнул, что в течение этого периода Шулявский мост можно официально считать строительной площадкой, на которой может произойти что угодно.

"До 2022 года Шулявский мост официально - стройплощадка. А на стройке время от времени могут случиться и несчастные случаи", - написал он.

Ранее сообщалось, что из-за карантинных ограничений ремонт Шулявского путепровода, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана, продлили еще почти на год - до 31 декабря 2021 года.

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