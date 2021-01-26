Ему было 45 лет...

В Киевской области погиб участник боевых действий на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Утренний город".

Известно, что ветерана АТО под Киевом сбила машина.

Так, в ночь с понедельника на вторник, 26 января, в селе Новые Петровцы Киевской области погиб участник АТО Руслан Сивирский (позывной "Абдула"), который воевал в батальоне "Сич" на Донбассе. Ему было 45 лет.

Депутат Вышгородской районной организации ВО "Свобода" Валентина Парчук рассказала, что Руслан Сивирский погиб "на пешеходном переходе под колесами автомобиля". Трагедия произошла в понедельник вечером, около 20.00.

Также сейчас известно, что прощание с погибшим состоится в четверг, 28 января, в 9 часов утра в морге Вышгородской центральной районной больницы. После прощания тело Руслана Сивирского доставят на родину - в город Кропивницкий, где живет его мать.

Известно, что мужчина родился 5 ноября 1975 года в бывшем Кировограде (после декоммунизации - Кропивницкий), он служил в батальоне особого назначения "Сич" под Песками с 2015 по 2016 год. Последние годы он жил и работал на Киевщине. У погибшего в Кропивницком осталась безутешная мать.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.