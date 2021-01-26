Дорога буквально засыпана обломками после аварии под Киевом

Авария с несколькими автомобилями произошла в окрестностях Киева — машины столкнулись на Новоирпинський трассе: сразу три, все — серьезно повреждены и покорежены.

Из-за аварии образовались пробки, ведь обломки от машин лежат прямо на трассе, говорится в ТСН.

Один из водителей получил серьезные повреждения, его госпитализировали в больницу. Сначала произошла двойная авария. Внедорожник ударил легковую машину.

Когда же участники аварии ожидали почти 40 минут патрульных, на полной скорости в изуродованную легковушку врезался еще один. Машины разбросало по всем полосам трассы. Сейчас водитель внедорожника несколько отъехал от места остановки, чтобы разблокировать движение, но оно остается очень сложным.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.