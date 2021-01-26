В Киеве в канализации нашли тело человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, сообщается, что в столице погиб мужчина - его тело было найдено в канализации. Труп извлекли спасатели КАРС. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

"Киев. В канализации погиб мужчина. Район "М" "Демеевская" - в колодце обнаружен труп. Помощь "102". Работает СОГ. Тело извлекли спасатели КГГА КАРС", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото с места трагедии, на которых можно увидеть тело мужчины, погибшего в канализации. При этом не отмечается, при каких обстоятельствах произошла трагедия, а также не сообщается о личности мужчины и его возрасте. Впрочем, судя по куче мусора и мебели, которая находятся рядом с местом гибели человека, можно предположить, что трагедия произошла с бездомным мужчиной.

Ранее сообщалось, что в столице насмерть замерз дворник из Индии, которого уволил и не пустил домой за вещами ЖЭК. Трагедия произошла на улице Героев Космоса, 1. Во дворе нашли тело замерзшего человека - это был дворник, который работал здесь в течение последних двух лет, он был родом из Индии.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.