В Киеве женщина выпала из маршрутки на ходу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, вчера вечером, 26 января, в Киеве из маршрутки выпала женщина. Это произошло в маршрутке №580 на остановке общественного транспорта "Алишера Навои", на бульваре Перова.
"Водитель не закрыл двери, поехал, и женщина выпала на ходу. На асфальте лужа крови, пассажиров высадили. На месте полиция и служба скорой помощи помощь. Берегите себя", - говорится в сообщении.
Также на месте происшествия сняли видео, на котором можно заметить кровь на асфальте возле маршрутки и женщину, которая лежит на дороге.
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О личности пострадавшей пока что не сообщается. Также нет информации о том, какие повреждения она получила от такого падения.
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Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.