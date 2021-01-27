В Киеве женщина выпала из маршрутки на ходу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, вчера вечером, 26 января, в Киеве из маршрутки выпала женщина. Это произошло в маршрутке №580 на остановке общественного транспорта "Алишера Навои", на бульваре Перова.

"Водитель не закрыл двери, поехал, и женщина выпала на ходу. На асфальте лужа крови, пассажиров высадили. На месте полиция и служба скорой помощи помощь. Берегите себя", - говорится в сообщении.

Также на месте происшествия сняли видео, на котором можно заметить кровь на асфальте возле маршрутки и женщину, которая лежит на дороге.

О личности пострадавшей пока что не сообщается. Также нет информации о том, какие повреждения она получила от такого падения.

Ранее сообщалось, что в столице насмерть замерз 37-летний дворник из Индии, которого уволил и не пустил домой за вещами ЖЭК. Трагедия произошла на улице Героев Космоса, 1. Во дворе нашли тело замерзшего человека - это был дворник, который работал здесь в течение последних двух лет, он был родом из Индии. Известно, что мужчину веселили из подвала, в котором он жил, после того, как он попал на несколько дней в больницу и временно потерял трудоспособность.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.