В Киеве разыскивают пропавшего без вести мужчину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, в столице просят о помощи в розыске 71-летнего мужчины. Известно, что он ушел из дома еще 13 января и так и не вернулся.

"Помогите найти человека! Волынец Дмитрий Маркович, 1949 г. р., вышел из дома 13 января 2021 года и не вернулся", - говорится в сообщении.

Известно также о приметах мужчины. Он полного телосложения, у него седые волосы и густые брови.

Пенсионер был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные полуботинки и серую шапку. С собой у мужчины была клеенчатая сумка.

Среди особых примет - заторможенность речи.

"Просим сообщать любую информацию! 098 427 94 33", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области разыскивают пропавшего без вести 24-летнего мужчину.

Так, в столице пропал Андрей Кравец 1996 года рождения, и сейчас правоохранители занимаются его поисками. Известно, что мужчина должен был следовать из пгт Десна в город Бахмут и исчез. Последний раз он выходил на связь еще 6 января. У мужчины есть татуировка на левой груди "патрон с ветвью" и группа крови III в+.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".

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