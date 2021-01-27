Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий в столице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, по данным столичных властей, в столице со среды, 27 января, и до пятницы, 29 января, прогнозируют снег.
При этом в КГГА отмечают, что "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий.
"По прогнозу синоптиков, осадки начнутся под вечер. Возможен дождь с переходом в мокрый снег при температуре от +1°C до -2°C. А с 28 января – снег при температуре от 0°C до -6°C", - говорится в сообщении.
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Также столичные власти отметили, что на дорогах заранее начнут обработку.
"Заранее дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров. У "Киевавтодора" есть 544 единицы специальной техники, которая работает в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
На фоне этого КГГА призывает водителей не мешать дорожникам обрабатывать проезжую часть.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах и не оставлять авто на тротуарах, на крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике", - обращаются в КГГА до киевлян.
Как ранее сообщалось, мокрый снег вперемешку с дождем накроет восточные регионы, коснувшись части центральных областей.
Напомним, что погода в Украине резко ухудшится, появился прогноз: "мощный снегопад обрушится на...".
Как сообщала Politeka, опасная стихия надвигается на Украину, десятки людей уже в ловушке, срочное предупреждение.
Также Politeka писала, что снежная опасность надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: к чему готовиться 27 января.