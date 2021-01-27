В Киеве за сутки подтвердилось 437 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Также Кличко сообщил, что в течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2308 летальных исходов от вируса.

Всего, по данным Кличко, подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня зафиксировано 127 076.

За сутки заболели 254 женщины, 161 человек и 11 детей.

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Также мэр столицы сообщил, что за сутки заболели 18 медиков.

В больницы столицы в течение суток госпитализировали 55 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Выздоровел за сутки в Киеве 2201 человек, а всего коронавирус преодолели 62 353 жителя столицы.

коронавирус, больница, скорая помощь

Также Кличко сообщил, что "лидером" за прошедшие сутки по количеству новых случаев заражения стал Дарницкий район.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, в Деснянском – 65, Святошинском районе – 64 случая", - написал он.

коронавирус, больница, скорая помощь

По данным Кличко, в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1099 больных коронавирусом. Из них 4 ребенка. 734 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 870 человек. Под аппаратами ИВЛ - 23 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 27%.

Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

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