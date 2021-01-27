В Киеве за сутки подтвердилось 437 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.
Также Кличко сообщил, что в течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2308 летальных исходов от вируса.
Всего, по данным Кличко, подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня зафиксировано 127 076.
За сутки заболели 254 женщины, 161 человек и 11 детей.
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Также мэр столицы сообщил, что за сутки заболели 18 медиков.
В больницы столицы в течение суток госпитализировали 55 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Выздоровел за сутки в Киеве 2201 человек, а всего коронавирус преодолели 62 353 жителя столицы.
Также Кличко сообщил, что "лидером" за прошедшие сутки по количеству новых случаев заражения стал Дарницкий район.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, в Деснянском – 65, Святошинском районе – 64 случая", - написал он.
По данным Кличко, в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1099 больных коронавирусом. Из них 4 ребенка. 734 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 870 человек. Под аппаратами ИВЛ - 23 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 27%.
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