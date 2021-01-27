Украина уже вышла из локдауна, однако ряд ограничений продолжает действовать и в рамках обычного карантина
Как передает Politeka, о действующих запретах киевлянам напомнил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.
В частности, после завершения локдауна в столице все еще под запретом:
- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием детей из более чем одной группы или класса и в присутствии посетителей;
- проводить в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы, публичные события;
- работа заведений общественного питания после 11 часов вечера и до 7 часов утра (кроме доставки заказов);
- размещать в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столиком (при этом расстояние между столами должно быть не менее двух метров);
- проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в полтора метра;
- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в одном зале;
- работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (исключение - гостиницы, реабилитационные центры для людей с инвалидностью, санаторно-курортные учреждения).
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Как известно, локдаун в Украине завершился в понедельник, 25 января.
Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.
Как сообщала Politeka, продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".
Также Politeka писала, что глава Минздрава Степанов объявил о новом карантине и назвал даты.