В Киеве уже третий день подряд фиксируются новые температурные рекорды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Так, в период с 24 по 26 января температура воздуха в столице была самой теплой в истории.

В частности, по данным наблюдений метеостанции обсерватории, во вторник, 26 января, в Киеве максимальная температура воздуха поднялась до 6,9 градусов тепла, чем превысила предыдущий рекорд этого дня от 1975 года на 0,2 градуса.

Следовательно, в столице зафиксировали сразу три температурных рекорда подряд.

В понедельник, 25 января, температура воздуха в столице превысила рекордную отметку для этого дня с 1993 года. Среднесуточная температура составляла 5,5 градусов тепла, что на 0,9 градусов выше рекордного значения.

А в воскресенье, 24 января, в Киеве зафиксировали самую теплую зимнюю ночь, которой не было в столице уже более 140 лет. Средняя плюсовая температура за сутки составила 4,4 градуса выше нуля.

Ранее сообщалось, что в столице со среды, 27 января, и до пятницы, 29 января, прогнозируют снег. При этом в КГГА отмечают, что "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий.

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