В Киеве резко ухудшились погодные условия, с самого утра город засыпает снегом

В КМДА предупредили об ограничениях, которые будут действовать в столице, передает Politeka.net.



Столичных водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Кроме того, с 06:30 28 января временно ограничат въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

"Это позволит минимизировать заторы и обеспечить движение снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Судя по данным Google Maps, в городе уже начали образовываться пробки.

Стоит отметить, что непогода накрыла почти всю территорию Украины.

По данным пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 непогода привела к обесточиванию 143 населенных пунктов в четырех областях

Из-за снежного шторма на юге Украины образовались переметы высотой 50 см.

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