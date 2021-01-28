В Киеве резко ухудшились погодные условия, с самого утра город засыпает снегом
В КМДА предупредили об ограничениях, которые будут действовать в столице, передает Politeka.net.
Столичных водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.
Кроме того, с 06:30 28 января временно ограничат въезд в столицу крупногабаритного транспорта.
"Это позволит минимизировать заторы и обеспечить движение снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.
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Судя по данным Google Maps, в городе уже начали образовываться пробки.
Стоит отметить, что непогода накрыла почти всю территорию Украины.
По данным пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 непогода привела к обесточиванию 143 населенных пунктов в четырех областях
Из-за снежного шторма на юге Украины образовались переметы высотой 50 см.
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