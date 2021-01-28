В Киеве подтвердили случай бешенства у кошки
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госпотребслужбы города.
Согласно данным, факт заражения домашнего животного подтвердился в Святошинском районе столицы и были введены карантинные ограничения
"Это касается территории, ограниченной пересечением улицы Пушечной улицы Борщаговской и улицей Николая Голего, пересечением улицы Вадима Гетьмана по улице Борщаговской и улицей Николая Голего", - говорится в сообщении.
Уже утвержден план необходимых мер во избежание распространения бешенства. В частности, было принято решение запретить проведение ярмарочных мероприятий в зоне карантина, организовать проведение профилактических прививок животных против бешенства в зоне карантинных ограничений и прилежащей зоне.
"О дате и месте проведения прививок мы сообщим дополнительно. Карантинные ограничения будут отменены через два месяца после последнего выявления заболевания бешенством в зоне карантинных ограничений", - сообщили в Госпотребслужбе.
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