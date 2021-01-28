В центре Киева усилили меры безопасности
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме" , - говорится в сообщении.
Правоохранители призывают граждан соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.
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В полиции отметили, что в Киеве запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.
Ранее мы сообщали, что полицию в срочном порядке стянули ко дворцу «Украина» в Киеве, где должен пройти концерт Студии «Квартал 95».
Как выяснилось, к зданию выдвинулись протестующие украинцы, которые были недовольными решениями властей по карантину.
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