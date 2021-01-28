Под Киевом 10-летний ребенок выпал с 15-го этажа жилого дома
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП.Киев".
Инцидент произошел в поселке Чайки Киево-Святошинского района.
"Выпал (выпрыгнул? ) из окна ребенок! Чайки 19 дом, с 15 этажа. Не могут опознать! Чей! Родители, отзовитесь. Есть подозрение, что сам выпрыгнул, потому что вещи снял и оставил на балконе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что киевлянке, которая выбросила из окна 8-го этажа своего трехлетнего сына, объявили о подозрении. Женщине было сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство.
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Как известно, вопиющий случай произошел в среду, 6 января 2021 года. В этот день в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа дома по проспекту Г. Ватутина выпал ребенок.
Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.