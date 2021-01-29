В Киеве начали строить и забросили станцию метро "Герцена"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт 44.ua.

Так, по сведениям Национальной энциклопедии строительства ProfiDom.com.ua, из начатых и незаконченных станций киевского метрополитена, кроме "Львовской брамы" и станции "Теличка", есть еще одна недостроенная - "Герцена".

Журналисты рассказали, что "Герцена" - это станция метро Киевского метрополитена, которую планировалось открыть на зеленой линии. На этой самой ветке метро находятся все три "призрачные" станции метро. "Герцену" должны были начать строить в середине 1990-х годов, а планировалась станция еще с 1970-х, и были даже конкретные проекты по оформлению его залов.

Станцию хотели открыть одновременно с "Дорогожичами". В перспективе, это была довольно красивая станция со значительными пассажиропотоком, учитывая расстояние между двумя другими станциями и востребованность метро в районе. Однако в процессе все изменилось, и в целях экономии было решено открыть только станцию "Дорогожичи", а из станции "Герцена" сделать технический объект.

На станции "Герцена" процесс строительства забросили на начальном этапе. В тоннеле сделали соответствующую металлическую платформу, а также несколько технических узлов. Ни вестибюля, ни зала на станции нет.

Сейчас от станции осталась лишь характерная закарлюка на трассе, вентиляционный ствол, который должен был стать станционным, и совмещенная тягово-понизительную подстанция (СТП), которую построили не на глубине заложения трассы метро, а прямо у поверхности земли.

Отмечается, что решение не строить планируемую станцию было также связано с тем, что пришел в упадок мотоциклетный завод, который находится рядом. В лучшие для завода годы станция была необходима, но ближе к 2000-м потенциальный пассажиропоток уменьшился вместе с закрытием завода.

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