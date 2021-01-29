В Киеве двое молодых людей упали в шахту лифта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, в результате чрезвычайного происшествия один из пострадавших погиб, а второго с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Известно, что происшествие случилось в переулке Приладном, который находится в Святошинском районе столицы. На место немедленно прибыли наряды патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и врачи.

Правоохранители сообщают, что двое мужчин, 1990 и 1998 годов рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другого с многочисленными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обстоятельства и причины трагедии выяснит следствие.

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