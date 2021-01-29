В Киеве за сутки подтвердился 361 новый случай коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.
Известно также, что в Киеве за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2335 летальных исходов от вируса.
Всего подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день насчитывается 127 833.
За сутки в Киеве заболели 203 женщины, 142 мужчины и 16 детей.
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Также известно, что в течение суток заболели 15 медиков.
В больницы столицы в течение суток госпитализировали 32 пациента. Остальные больные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
"Уже в течение недели положительная динамика количества тех, кто преодолел коронавирус. За минувшие сутки в городе выздоровели еще 1735 человек. Всего вылечились от вируса 65 722 жителя столицы", - сообщил Кличко.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки, по данным столичных властей, обнаружили в Святошинском районе - 65. В Днепровском – 58, а в Деснянском районе – 48 случаев.
В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1105 больных коронавирусом, в том числе один ребенок. При этом 763 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 902 человека. Под аппаратами ИВЛ - 26 больных.
Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.