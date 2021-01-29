В Киеве снегопад продержится до обеда, а затем отправится в сторону Сумской области

Как передает Politeka, об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

Она рассказала, что зона снежных осадков будет постепенно телепортироваться в северные области. А после обеда в Киеве и вовсе снег не будет идти.

Однако в субботу, 30 января, по словам Диденко, жителей столицы снова ждут сильные снегопады. А вот в воскресенье, 31 января, людей уже порадует затишье и сухая погода.

"Зона осадков перемещается в направлении Сумщины. Завтра еще снег в Киеве - будет, в воскресенье - сухая пауза. Так что можно будет сегодня в перерыве слепить снежную бабу или швырнуть снежки, высвободить лишние эмоции", - написала Диденко.

Также она анонсировала, что вскоре появится прогноз погоды на выходные дни.

Ранее сообщалось, что снег в пятницу, 29 января, ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области. Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и Юга, будут идти снег и мокрый снег. А вот завтра днем в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся.

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