В Киеве так и не начали расследовать дело о смерти женщины, которая умерла под стенами столичной больницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, стало известно, что дело о смерти 53-летней Светланы Гончар под стенами Боярской центральной районной больницы в Киевской области пока что так и не расследуют. С момента трагедии прошло три месяца, однако правоохранители даже не опросили врачей, которые отказались принимать тяжело больную женщину. Родственники считают, что виновные могут избежать наказания.

СМИ напоминают, что 25 октября 2020 года скорая помощь доставила Светлану в Боярскую центральную районную больницу. Несколько дней женщина плохо себя чувствовала. Как рассказала дочь умершей, 22 октября она попыталась вызвать скорую для мамы, однако врачи отказались приезжать.

На следующий день в поликлинике не захотели принять вызов врача на дом, поскольку дочь Светланы опоздала со звонком на 10 минут. Это была пятница, а в воскресенье ее маме стало совсем плохо.

В результате Светлану увезли в Боярскую больницу, однако там медики отказались принимать пациентку, объяснив это тем, что у них якобы нет свободных мест.

Женщину пытались реанимировать прямо в машине скорой помощи под стенами больницы, но спасти ее не удалось.

Дочь Светланы написала заявление в полицию, однако, по ее словам, следователь ничего не делает, чтобы хотя бы установить виновных.

"Я неделю искала следователя, чтобы с ней поговорить. Она все время была занята. Наконец мне дали возможность ознакомиться с материалами дела. И каково же было мое удивление, когда я увидела в деле только свои показания. Все! Там нет опроса медиков скорой, нет документа об отказе брать мою маму в больницу. Не установлены и не опрошены врачи, отказавшиеся принимать маму в Боярскую больницу. Следователь даже не вызвала моего отца, чтобы его опросить, ведь он был с мамой в той скорой. Прошло столько времени! Фактически люди уходят от наказания", - возмущается Стефания.

СМИ связались с Боярской больницей, однако ее руководитель на связь так и не вышел.

"У нас реорганизация, он постоянно занят", - сообщила секретарь в его приемной.

Сейчас известно, что журналисты отправили официальный запрос в Киевскую областную администрацию.

"Нас интересует, проведено ли в больнице служебное расследование, отстранены ли от работы на время следствия медики, отказавшие в приеме тяжело больной пациентки", - говорится в сообщении.

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