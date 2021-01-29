В сети появились фото, как на одной из киевских станций метро вагоны поднимали с помощью "лифта"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 44.ua.
Как известно, станция метро "Днепр" в украинской столице была в числе первых, которую открыли 6 ноября 1960 года. До 1965 года она выполняла роль конечной. Когда станция "Днепр" начала свою работу, моста Метро на тот момент еще не было - его только начинали строить.
Если большинство конечных станций метро имеет продолжение в виде тоннеля, и поезда идут в депо, чтобы развернуться, то здесь эта процедура происходила совсем иначе - на платформе. Приезжая со стороны "Арсенальной", поезд останавливался в конце пути, высаживал пассажиров на левую сторону платформы, брал новых с правой стороны, а затем перестраивался на другие рельсы с помощью специального съезда, и уже обратной стороной снова ехал в сторону центра столицы. Когда станция перестала быть конечной и путь продолжили, переезд был разобран за ненадобностью.
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Именно станцию метро "Днепр" использовали тогда для поставки вагонов. На архивных фото под мостом можно заметить интересную конструкцию. Это круглая, поворотная платформа. Вагоны привозили и загоняли на нее под мост, потом рельс возвращался, и специальный подъемник затягивал вагон на рельсы метрополитена.
Впоследствии, в 1965 году, мост Метро был достроен, и тогда станция стала с ним одним целым. Платформа для подъема вагонов тоже была демонтирована, так как привозить их стали более простыми способами.
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