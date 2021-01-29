В сети появились фото, как на одной из киевских станций метро вагоны поднимали с помощью "лифта"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 44.ua.

Как известно, станция метро "Днепр" в украинской столице была в числе первых, которую открыли 6 ноября 1960 года. До 1965 года она выполняла роль конечной. Когда станция "Днепр" начала свою работу, моста Метро на тот момент еще не было - его только начинали строить.

Если большинство конечных станций метро имеет продолжение в виде тоннеля, и поезда идут в депо, чтобы развернуться, то здесь эта процедура происходила совсем иначе - на платформе. Приезжая со стороны "Арсенальной", поезд останавливался в конце пути, высаживал пассажиров на левую сторону платформы, брал новых с правой стороны, а затем перестраивался на другие рельсы с помощью специального съезда, и уже обратной стороной снова ехал в сторону центра столицы. Когда станция перестала быть конечной и путь продолжили, переезд был разобран за ненадобностью.

Именно станцию метро "Днепр" использовали тогда для поставки вагонов. На архивных фото под мостом можно заметить интересную конструкцию. Это круглая, поворотная платформа. Вагоны привозили и загоняли на нее под мост, потом рельс возвращался, и специальный подъемник затягивал вагон на рельсы метрополитена.

Впоследствии, в 1965 году, мост Метро был достроен, и тогда станция стала с ним одним целым. Платформа для подъема вагонов тоже была демонтирована, так как привозить их стали более простыми способами.

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