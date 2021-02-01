В Киеве разыскивают пропавшего без вести 13-летнего подростка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице объявили о розыске малолетнего, который вчера, в воскресенье, ушел из дома и пропал.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Шевченковское УП ГУНП в г. Киеве разыскивается малолетний Гриб Максим Борисович 2007 года рождения, который 31.01.2021 ушел с места постоянного проживания и по настоящее время не вернулся", - говорится в сообщении.

Также сообщается о приметах: подростка. Его рост - 150 см, он среднего телосложения, светлые волосы средней длины, глаза голубого цвета.

Мальчик был одет в серую зимнюю куртку с капюшоном.

"При получении любой информации о возможном местонахождении малолетнего просим звонить по номеру "102", - обращаются к киевлянам.

Ранее сообщалось, что в столице просят о помощи в розыске 71-летнего мужчины. Известно, что он ушел из дома еще 13 января и так и не вернулся. Мужчину зовут Волынец Дмитрий Маркович, 1949 г. р., Он вышел из дома 13 января 2021 года и не вернулся. Известно также о приметах мужчины. Он полного телосложения, у него седые волосы и густые брови.

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