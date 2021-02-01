Три района выбились в "лидеры"

В Киеве за прошедшие сутки, 31 января, был подтвержден 161 новый случай коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

При этом 30 января было подтверджено 215 новых случаев заражения.

Также мэр Киева сообщил, что за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек, а всего коронавирус унес жизни 2370 киевлян.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 128 550", - сообщил Кличко.

За прошедшие сутки в столице заразились 82 женщины, 73 мужчины и шестеро детей.

Также известно, что за сутки болезнь подтвердилась у четырех медиков.

По данным Кличко, в больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 764 человека. Всего коронавирус преодолели 69 322 жителя Киева", - говорится в сообщении.

Также мэр столицы рассказал, какой район за прошедшие сутки стал "лидером" по количеству новых случаев заболевания.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком — 48 и в Святошинском районе – 12 случаев. Заботьтесь о своем здоровье! Берегите себя и тех, кто рядом!" - призвал мэр столицы.

Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.