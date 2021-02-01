Не так давно здесь делали ремонт

В Киеве мост, на котором недавно делали ремонт, уже пошел трещинами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, в Сети появилось фото моста на Нивках, на котором можно увидеть большую трещину. При этом пока что нет информации, несет ли такая трещина угрозу безопасности на мосту.

"На недавно отремонтированном мосту на Нивках появилась трещина. Влияет ли это на безопасность - на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.

После этой новости столичные СМИ связались с представителями КГГА и попросили прокомментировать инцидент. Там заверили, что трещина не несет никакой угрозы безопасности, и скоро мост отремонтируют.

"Дефект на балках моста на Нивках был обнаружен еще осенью. Подрядчику было отправлено соответствующее письмо с претензией о необходимости проведения гарантийного ремонта. Поскольку сейчас зима, и выполнять такие работы не позволяет погода, то ремонт проведут весной. Будет сделан гарантийный ремонт моста, полностью за средства той организации, которая выполняла его ремонт и допустила такие дефекты", - рассказали эксперты.

Как известно, мост был закрыт для движения в мае 2017 года. А после ремонтных работ его торжественно открыли на День Независимости - 24 августа того же года.

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