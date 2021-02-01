В Киеве в результате подения с большой высоты погиб человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в соцсети.
Известно, что трагедия произошла в Соломенском районе столицы в воскресенье, 31 января.
Погибшему было 55 лет, он выпрыгнул из окна 9-го этажа дома. К сожалению, медикам, прибывшим на место происшествия, оставалось только констатировать смерть человека.
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"55-летний мужчина выпрыгнул с 9-го этажа. Скорая констатировала смерть. Вызов осуществила полиция. Обстоятельства неизвестны", - говорится в сообщении.
В целом, по данным столичных медиков, за прошедшие сутки в Киеве было зарегистрировано два падения с высоты, одно повешение и один случай отравления.
Ранее сообщалось, что киевлянке, которая выбросила из окна 8-го этажа своего трехлетнего сына, объявили о подозрении. Женщине было сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство.
Как известно, вопиющий случай произошел в среду, 6 января 2021 года. В этот день в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа дома по проспекту Ватутина выпал ребенок. Мальчик чудом остался жив, врачи говорят, что его травмы можно сравнить с теми, которые человек получает после падения с третьего этажа.
Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.