Водитель легковушки сбил 45-летнего мужчину и 4-летнюю девочку

Происшествие произошло в Белой Церкви Киевской области на просп. Князя Владимира. Мужчина с ребенком в это время были на тротуаре.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области и предоставили кадры инцидента.

В сообщении полиции говорится, что 35-летний водитель Renault Logan, двигаясь по проспекту, не справился с управлением, в результате чего совершил выезд на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов и металлическое ограждение. В результате ДТП 45-летний мужчина и 4-летняя девочка на санках получили травмы, их госпитализировали. Машину остановило лишь ограждение.

Полиция призывает водителей учитывать погодные условия и быть внимательными: "ДТП - это одно мгновение, с последствиями которого можно бороться всю жизнь! Поэтому призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД".

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.