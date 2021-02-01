В Киеве супружеская пара решила избавиться от новогодней елки странным способом - выбросив ее с 12-го этажа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице на Осокорках произошел странный инцидент. Супруги выбросили ненужную елку прямо из окна своей квартиры, которая находится на 12-м этаже.
Очевидцами этого случая стали соседи, которые и вызвали полицию. Правоохранители принесли обратно дерево и одновременно выяснили, зачем люди так поступили, ведь во дворе под окнами в это время могли быть дети, и все могло закончиться трагически.
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Мужчина и женщина объяснили, что бросили елку, поскольку видели, что там никого нет. Однако обратно елку забрать не хотели. Сосед, который вызвал полицию, уверяет, что в это время там гуляли дети.
Отмечается, что это произошло на улице Софии Русовой, 7.
Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако теперь киевлянам грозит административная ответственность в виде штрафа.
В соцсетях люди выражают возмущение действиями киевлян, а некоторые рассказали, что ранее видели подобное. Правда, сбрасывали елку с 5-го этажа, а потом спускались вниз и относили ее на мусорку.
"Потому что если нести по лестнице, куча иголок сыплется", - объяснили киевляне.
Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.