В Киеве женщина прыгнула из окна 10-го этажа и упала на прохожего

Как передает Politeka, об этом рассказал на своей странице в соцсети журналист Станислав Речинский.

Так, в украинской столице женщина выпала с 10-го этажа и "приземлилась" на мужчину, который выходил из подъезда своего дома. Инцидент произошел в жилом массиве "Тополь". В результате происшествия пострадал 34-летний мужчина, а женщина - погибла.

"Сегодня, 1 февраля, в 08.30 бригадой скорой помощи доставлен мужчина, 34 года. В 07.50 выходил из подъезда своего дома на ж/м Тополь. На него упала женщина с 10-го этажа, которая скончалась на месте. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, субарахноидальное кровоизлияние, травма позвоночника, перелом остистого отростка 6-го грудного позвонка и краевой перелом 7-го грудного позвонка. Госпитализирован в отделение политравмы", - рассказал журналист.

Ранее сообщалось, что киевлянке, которая выбросила из окна 8-го этажа своего трехлетнего сына, объявили о подозрении. Женщине было сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Как известно, вопиющий случай произошел в среду, 6 января 2021 года. В этот день в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа дома по проспекту Ватутина выпал ребенок.

Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.