Киевляне бьют тревогу из-за балкона, который, по их мнению, может в любой момент упасть
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Позняки-Осокорки-Харьковский" в соцсети.
Сообщается, что опасный балкон расположился на третьем этаже "хрущевки" на улице Сормовской.
Так, киевляне обнародовали в сети фотографию одного из киевских балконов, конструкция которого пугает. Люди боятся, что балкон может упасть кому-то на голову в любой момент.
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"Каждый раз как прохожу рядом, становится жутко, как вижу. Кажется, что вопрос времени, когда это рухнет", - написала автор фото.
На фотографии видно, что балкон расположился на третьем этаже "хрущевки" по улице Сормовская. По площади достройка вдвое больше, чем балконы, которые были сооружены вместе с домом. Для того, чтобы конструкция держалась, бетонную плиту, которая является полом балкона, подперли металлическими кронштейнами. А для надежности вдоль стены дома пустили металлическую трубу, которая просто упирается в землю.
"Такое строение в любую минуту может дать трещину, и внезапно рухнет на прохожих", "Незаконно. И как молчат соседи снизу?", "Все верно кажется - вопрос времени, лет через 80", - пишут в комментариях.
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