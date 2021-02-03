В Киеве просят о помощи в розыске 15-летнего подростка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный УКР".
Отмечается, что парень не выходит на связь уже полторы недели - с 24 января.
"Внимание! Розыск! Кочерга Сергей, 15 лет. Днепропетровская область, Павлоградский район, с. Новые Вербки. 24.01.2021 г. перестал выходить на связь. Возможно направлялся в Киев, но может находиться в любом из городов Украины", - говорится в сообщении.
Также есть информация о приметах подростка.
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"Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет: светлая кожаная дубленка, рубашка с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, черные ботинки", - говорится в сообщении.
При наличии любой информации граждан просят обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что в столице просят о помощи в розыске 71-летнего мужчины. Известно, что он ушел из дома еще 13 января и так и не вернулся. Он полного телосложения, у него седые волосы и густые брови.
"Помогите найти человека! Волынец Дмитрий Маркович, 1949 г. р., вышел из дома 13 января 2021 года и не вернулся", - говорится в сообщении.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
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