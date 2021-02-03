В Киеве разыскивают пропавшую без вести девушку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев LIVE".
Так, в столице исчезла Анастасия Гулько. Известно, что 1 февраля около девяти часов вечера девушка ушла с работы и так домой не вернулась.
"С 23.30 на связь не выходила. Последний раз номер был зафиксирован на проспекте Победы, район Политехнического института", - говорится в сообщении.
Родные также рассказали о приметах девушки.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Известного российского актера срочно госпитализировали в Киеве, жена раскрыла диагноз: "У нас жуткие потери"
Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских: "Снежит"
Внезапно ушел из жизни актер "Моей прекрасной няни", подробности трагедии: "Последние месяцы..."
Горбунов ошеломил внешностью рядом с «беременной» Осадчей: «Юра не стареет, такой как в…»
"Девушка высокого роста, шатенка с короткими, до плеч, волосами. Была одета в синие джинсы, коричневые ботинки до колена, белую парку-пуховик, в красном платке на голове. Может, кто и видел или слышал, дайте знать родным или знакомым: 0978428588 (папа Николай Иванович), 0977563565 (мама Наталья Васильевна), 0638541465 (Дарья, подруга)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице просят о помощи в розыске 71-летнего мужчину. Известно, что он ушел из дома еще 13 января и так и не вернулся. Он полного телосложения, у него седые волосы и густые брови.
"Помогите найти человека! Волынец Дмитрий Маркович, 1949 г. р., вышел из дома 13 января 2021 года и не вернулся", - говорится в сообщении.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".
Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.