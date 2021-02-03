В Киеве разыскивают пропавшую без вести девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев LIVE".

Так, в столице исчезла Анастасия Гулько. Известно, что 1 февраля около девяти часов вечера девушка ушла с работы и так домой не вернулась.

"С 23.30 на связь не выходила. Последний раз номер был зафиксирован на проспекте Победы, район Политехнического института", - говорится в сообщении.

Родные также рассказали о приметах девушки.

"Девушка высокого роста, шатенка с короткими, до плеч, волосами. Была одета в синие джинсы, коричневые ботинки до колена, белую парку-пуховик, в красном платке на голове. Может, кто и видел или слышал, дайте знать родным или знакомым: 0978428588 (папа Николай Иванович), 0977563565 (мама Наталья Васильевна), 0638541465 (Дарья, подруга)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице просят о помощи в розыске 71-летнего мужчину. Известно, что он ушел из дома еще 13 января и так и не вернулся. Он полного телосложения, у него седые волосы и густые брови.

"Помогите найти человека! Волынец Дмитрий Маркович, 1949 г. р., вышел из дома 13 января 2021 года и не вернулся", - говорится в сообщении.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".

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