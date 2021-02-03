В Киеве в течение суток подтвердилось 330 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.
Так, по данным Кличко, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в целом в столице зафиксировано уже 129 164.
За сутки болезнь подтвердилась у 178 женщин, 139 мужчин и 13 детей.
Также мэр сообщил, что в течение суток было подтверждено 15 летальных случаев от вируса, а в целом за все время пандемии в Киеве от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2392 людей.
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Также известно, что 32 пациента в течение суток были госпитализированы.
За сутки 2370 киевлян преодолели коронавирус, а всего с марта 2020 года 73 515 жителей столицы вылечились от ковида.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (73), в Днепровском (70) и в Деснянском (67) районах", - добавил Кличко.
Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Ольга Кобевко рассказала, что многие люди поступают в больницы с сопутствующими патологиями, и именно в этом опасность получить осложнения от COVID-19. Она также уточнила, что коронавирус в Украине никуда не исчез, но количество тяжелых больных в больницах сократилось почти в два раза с момента самого пика.
Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.