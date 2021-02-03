В Киеве ребенок выпал из окна и погиб на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по данным правоохранителей, 13-летняя девочка упала с балкона 17-го этажа и погибла на месте. Сейчас следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали трагедии.

Полицейские получили сообщение о падении девочки с большой высоты. Это произошло на улице Михаила Максимовича в Голосеевском районе столицы. На вызов выехали патрульные, следственно-оперативная группа, инспекторы ювенальной превенции и медики.

По предварительной информации, девочка 2007 года рождения упала с балкона 17-го этажа. Она была жительницей дома, где произошло трагическое событие.

"Происшествие зарегистрировано должным образом в Голосеевском управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", - сообщают в полиции.

О причинах трагедии пока что информации нет.

Ранее сообщалось, что в украинской столице женщина выпала с 10-го этажа и "приземлилась" на мужчину, который выходил из подъезда своего дома. Инцидент произошел в жилом массиве "Тополь". В результате происшествия пострадал 34-летний мужчина, а женщина - погибла.

Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.