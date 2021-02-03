В Борисполе пожилая женщина потерялась на улице и не могла попасть домой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киевской области.
Так, бориспольские патрульные вернули домой бабушку, которая не помнила, как туда добраться.
Так, вчера, 2 февраля, около девяти часов вечера, полицейские получили вызов о том, что на улице Киевский Путь находится пожилая женщина и, вероятно, она потерялась.
Прибыв на место вызова, инспекторы заметили растерянную женщину пожилого возраста, которая не ориентировалась в местности.
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Адреса 79-летняя женщина назвать не смогла, однако она указала свою фамилию, имя и дату рождения.
На место происшествия также прибыли медики, которые осмотрели женщину. К счастью, ее здоровью и жизни ничего не угрожало.
Бабушка попросила полицейских отвезти ее домой, и благодаря информации, которую она предоставила, патрульные установили ее место жительства. Уже через полчаса 79-летняя женщина была дома, ее доставили по адресу и передали сыну.
"Помните, люди пожилого возраста требуют особого внимания! Заботьтесь о своих родных!" - призывали полицейские.
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