Киевляне, которым обещали новые квартиры после масштабного взрыва в многоэтажке на Позняках, остались обманутыми

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Как известно, в результате взрыва в многоэтажке на Позняках погибли пять человек, а без крыши над головой остались 120 жителей злосчастного подъезда. Изначально власть обещала как можно быстрее предоставить людям новое жилье, и они его получили, однако в отдаленных уголках Киева и в недостроях.

"Комнаты две. А вот это – отдел продаж нам на плане написал, что это – кухня-гостиная. Хотя это просто кухня", - рассказала Марина, которая жила в доме на Позняках.

В отделе продаж на ее глазах их жилье внезапно "превратили" в трехкомнатное.

"Когда мы приехали в отдел продаж, нам выдали план квартиры. В саму квартиру не пускали. Я говорю: "Так это же двухкомнатная квартира". А они говорят: "нет". И пишут на плане – "кухня-гостиная", - пожаловалась киевлянка.

Более того, по ее словам, права собственности на квартиру у семьи до сих пор нет, но первые платежки за жилье при этом уже пришли.

Новое жилье, по словам Марины, это "абсолютно голая квартира", которая требует минимум полгода на ремонт.

Более того, у нового дома местность пока без инфраструктуры, а до ближайшего метро надо идти полчаса пешком.

При этом на самом деле заселяться пока некуда, потому что к дому подключили только газ, а вода и электричество людям "лишь снятся".

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