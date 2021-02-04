В Киеве разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице девушка-подросток ушла из дома в среду, 3 февраля, и не вернулась. Известно, что девушке 15 лет.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Деснянским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Яценко Александра Федоровна, 2005 г. н., которая 03.02.2021 ушла из дома и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.

Известно также о приметах подростка. На вид Александре 15-16 лет, рост 156-158 см, среднего телосложения, волосы крашеные, темно-шоколадного цвета, по плечи, глаза темно-зеленые.

Девушка была одета в черную куртку, черные брюки с белыми полосками и темные кроссовки.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру "102", - обращаются к киевлянам.

Ранее сообщалось, что в столице просят о помощи в розыске 71-летнего мужчины. Известно, что он ушел из дома еще 13 января и так и не вернулся. Он полного телосложения, у него седые волосы и густые брови. Зовут мужчину Волынец Дмитрий Маркович.

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