В столице ожидается резкое изменение погодных условий - температура опустится до 20 градусов мороза

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Gismeteo.

Так, в украинской столице уже с пятницы, 5 февраля, ожидается значительное снижение температуры и осадки в виде снега.

Синоптики прогнозируют, что уже в пятницу и субботу, 5 и 6 февраля, в столице будет облачно с прояснениями и небольшой снег, а столбик термометра опустится до 5 градусов мороза днем и 13 градусов мороза ночью.

В воскресенье, 7 февраля, в Киев придут еще большие холода. Ожидается 10 градусов мороза днем и 14 градусов мороза ночью, а также выпадет мокрый снег. В понедельник, 8 февраля, ожидаются осадки в столице в виде мокрого снега, а температура воздуха упадет до 7-14 градусов мороза.

С 9 по 11 февраля в Киеве синоптики прогнозируют температуру от 3 градусов мороза днем до 13 градусов мороза ночью.

Уже 12 февраля днем будет до 14 градусов мороза, а ночью столбик термометра опустится до 21 градуса мороза. 13 февраля, в субботу, ожидается 13 градусом мороза днем и 22 градуса мороза ночью, будет солнечно.

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