В Киеве в течение суток подтвердилось 342 новых случая коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Также Кличко сообщил, что общее количество подтвержденных случаев коронавируса в столице с начала пандемии уже достигло 129 506.

В течение суток вирус подтвердился у 197 женщин, 133 мужчин и 12 детей.

Также, по данным Кличко, в течение суток в Киеве было зафиксировано 12 летальных случаев от коронавируса, а в целом от осложнений, вызванных ковидом, в столице умерли 2404 человека.

В течение суток 40 пациентов с вирусом забрали в больницу.

Также мэр столицы сообщил, что за сутки в Киеве 2457 человека преодолели коронавирус, а в целом за все время пандемии от вируса вылечились 75 972 киевлян.

Кличко рассказал, что "лидером" по количеству новых случаев заражения в эти сутки стал Дарницкий район.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (114), в Днепровском (65) и в Деснянском (45) районах", - написал он.

Раньше врач-эпидемиолог Олег Рубан заявил, что снижение агрессивности пандемии можно ожидать, когда коллективный иммунитет сформируется на уровне 60-70 процентов.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по исчезновению вирус.