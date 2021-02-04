В Киеве пропал без вести молодой парень, который ранее получал угрозы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост журналиста Михаила Сергушева в соцсети.

Так, известно, что у ветерана боевых действий на Донбассе Николая Ярошенко пропал 22-летний сын. Он не выходит на связь уже две с половиной недели.

"Друзья! У моего друга, ветерана АТО Николая Ярошенко в Киеве пропал сын. С 18 января он не выходит на связь. Известно, что ему на мобильный приходили угрозы. В социальных сетях на своих страницах он не появляется, телефон отключен. Вероятно, пропал в районе Голосеево (снимал квартиру на Демеевской). Может быть, кто-то знает, может быть, кто-то видел парня - сообщите мне или отцу", - говорится в сообщении.

Об исчезновении своего сына рассказал и сам ветеран АТО Николай Ярошенко. Он сообщил, что сына зовут Валерий Ярошенко, он 1998 года рождения.

"Был одет в черные джинсы, черную куртку баллоневую, черную вязаную шапочку. С ним был черный ранец, мой номер телефона +380503444809", - рассказал отец пропавшего парня.

Вскоре журналист Сергушев рассказал, что 21 января кто-то пересек границу с Польшей по паспорту пропавшего парня.

"Вот первая информация. 21 января кто-то по паспорту Валеры пересекал границу с Польшей. Интересно, что именно в этот же день сам Валера в полиции писал заявление о том, что ему угрожают. Пытаемся искать дальше", - написал он.

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