Под Киевом возле лесополосы нашли маленькую девочку, которая одиноко бродила по местности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, житель села Петропавловская Борщаговка, выгуливая утром свою собаку, увидел маленькую девочку, которая одиноко бродила по улице возле лесополосы в огромных взрослых тапочках.

"Благодаря исключительно человеческому неравнодушию, с найденной не случилось ничего плохого", - говорится в сообщении правоохранителей.

Мужчина рассказал, что ребенок ничего не смог о себе сообщить, поэтому мужчина отнес малышей в ближайшее отделение полиции.

Чтобы установить место жительства ребенка, обстоятельства, при которых он оказался один среди улицы, за дело оперативно взялись участковые офицеры и сотрудники ювенальной превенции. Правоохранители провели подворный обход, опросили жителей села и уже через 40 минут установили адрес проживания ребенка.

Выяснилось, что отец девочки уехал на работу, а мать отлучилась по собственным делам, оставив дочь на бабушку.

"Взволнованная мать сердечно поблагодарила полицейских. Не будьте равнодушными! Делайте добро и мир станет лучше!" - призывали полицейские.

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