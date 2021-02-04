Под Киевом возле лесополосы нашли маленькую девочку, которая одиноко бродила по местности
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Так, житель села Петропавловская Борщаговка, выгуливая утром свою собаку, увидел маленькую девочку, которая одиноко бродила по улице возле лесополосы в огромных взрослых тапочках.
"Благодаря исключительно человеческому неравнодушию, с найденной не случилось ничего плохого", - говорится в сообщении правоохранителей.
Мужчина рассказал, что ребенок ничего не смог о себе сообщить, поэтому мужчина отнес малышей в ближайшее отделение полиции.
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Чтобы установить место жительства ребенка, обстоятельства, при которых он оказался один среди улицы, за дело оперативно взялись участковые офицеры и сотрудники ювенальной превенции. Правоохранители провели подворный обход, опросили жителей села и уже через 40 минут установили адрес проживания ребенка.
Выяснилось, что отец девочки уехал на работу, а мать отлучилась по собственным делам, оставив дочь на бабушку.
"Взволнованная мать сердечно поблагодарила полицейских. Не будьте равнодушными! Делайте добро и мир станет лучше!" - призывали полицейские.
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