В Киеве человек упал из окна многоэтажного дома
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Известно, что трагедия произошла на Троещине.
В Сети было опубликовано видео с места чрезвычайного происшествия. На записи можно увидеть, что подъезд многоэтажки огородили лентой. На месте работают полицейские.
"Смертельное ЧП в Киеве на Троещине. Маяковского, 59, с высоты упал мужчина. Труп..." - говорится в сообщении.
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Пока что нет информации о личности погибшего, причинах чрезвычайного происшествия, а также о том, с какой высоты упал человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве 13-летняя девочка упала с балкона 17-го этажа и погибла на месте. Известно, что в столичную полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Михаила Максимовича, что в Голосеевском районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа, инспекторы ювенальной превенции и врачи. По предварительной информации, девочка 2007 года рождения упала с балкона 17-го этажа. От падения с такой большой высоты ребенок погиб на месте. Она была жительницей дома, где произошло трагическое событие.
Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.