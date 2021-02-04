В Киеве человек упал из окна многоэтажного дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Известно, что трагедия произошла на Троещине.

В Сети было опубликовано видео с места чрезвычайного происшествия. На записи можно увидеть, что подъезд многоэтажки огородили лентой. На месте работают полицейские.

"Смертельное ЧП в Киеве на Троещине. Маяковского, 59, с высоты упал мужчина. Труп..." - говорится в сообщении.

Пока что нет информации о личности погибшего, причинах чрезвычайного происшествия, а также о том, с какой высоты упал человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве 13-летняя девочка упала с балкона 17-го этажа и погибла на месте. Известно, что в столичную полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Михаила Максимовича, что в Голосеевском районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа, инспекторы ювенальной превенции и врачи. По предварительной информации, девочка 2007 года рождения упала с балкона 17-го этажа. От падения с такой большой высоты ребенок погиб на месте. Она была жительницей дома, где произошло трагическое событие.

Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.