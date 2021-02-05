В Киеве в течение суток подтвердилось еще три сотни новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в столице за прошедшие сутки, 4 февраля, подтвердился 321 новый случай заболевания коронавирусом. В целом, за все время пандемии, по данным Кличко, в столице было зафиксировано 129 827 случаев заражения.

В течение суток коронавирус обнаружили у 180 женщин, 134 мужчин и 7 детей.

Также Кличко рассказал, что в течение суток в столице было подтверждено 10 летальных исходов от вируса. Кроме того, в четверг госпитализировали с ковидом 32 пациентов.

Мэр столицы рассказал, что за сутки 1841 житель столицы преодолел коронавирус, а в целом за все время пандемии в столице от вируса выздоровели 77 813 особы.

"Лидером" по количеству новых случаев заражения в эти сутки стал Днепровский район.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (80), в Деснянском (75) районах и в Дарницком (56)", - говорится в сообщении Кличко.

Он также рассказал, что столица остается первой по уровню тестирования на коронавирус в Украине - более 255 тестов на 100 тысяч населения.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус кажется, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по исчезновению вирус.