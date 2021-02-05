В киевском аэропорту "Борисполь" российскую актрису отказались впускать в Украину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Так, из столичного аэропорта выдворили Глафиру Тарханову, а также запретили ей въезд в Украину на три года.

Известно, что женщина играла главную роль в сериале, который снимали в оккупированном Крыму для пропагандистского канала "Россия-1".

"Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установлено порядка въезда и выезда... Из-за нарушения украинского законодательства россиянку пограничники привлекли к административной ответственности по ст. 204-2 Куоап, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении МВД.

Силовики также опубликовали видео общения с актрисой.

Известно, что российскую актрису вернули в страну вылета, вероятно – в Турцию, в Стамбул.

Следует отметить, что Глафира Тарханова - 37-летняя российская актриса. Сериал "Непотопляемая", в котором она снималась, должен выйти на канале "Россия-1" уже в начале этого года.

Напомним, немца не пустили в Украину из-за георгиевской ленты: "подарок друга-россиянина".

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