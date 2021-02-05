В киевском аэропорту "Борисполь" российскую актрису отказались впускать в Украину
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Так, из столичного аэропорта выдворили Глафиру Тарханову, а также запретили ей въезд в Украину на три года.
Известно, что женщина играла главную роль в сериале, который снимали в оккупированном Крыму для пропагандистского канала "Россия-1".
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"Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установлено порядка въезда и выезда... Из-за нарушения украинского законодательства россиянку пограничники привлекли к административной ответственности по ст. 204-2 Куоап, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении МВД.
Силовики также опубликовали видео общения с актрисой.
Известно, что российскую актрису вернули в страну вылета, вероятно – в Турцию, в Стамбул.
Следует отметить, что Глафира Тарханова - 37-летняя российская актриса. Сериал "Непотопляемая", в котором она снималась, должен выйти на канале "Россия-1" уже в начале этого года.
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