В Киеве разыскивают пропавшего без вести мужчину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице пропал мужчина - он не выходит на связь уже пятый день.

"1 февраля Смаль Олег Николаевич вышел с работы в Голосеевском районе столицы и домой не вернулся", - говорится в сообщении.

Известно, что у мужчины есть особая примета - бородавка на щеке.

Олег Николаевич был одет в черную шапку, темно-синюю куртку, синие джинсы, черные ботинки. При себе имел рюкзак, где были учебники по арабскому языку, очки в коричневом футляре, судочек с едой.

"Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите по телефонам: 102, 068 127 53 81", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве у ветерана боевых действий на Донбассе Николая Ярошенко пропал 22-летний сын. Он не выходит на связь уже две с половиной недели. Известно, что ему на мобильный приходили угрозы. В социальных сетях на своих страницах он не появляется, телефон отключен. Вероятно, пропал в районе Голосеево (снимал квартиру на Демеевской).