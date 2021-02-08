В Киеве динамика распространения коронавирусной инфекции начала идти на спад

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные мэром столицы Виталием Кличко.

Так, по данным мэра, за прошедшие сутки, 7 февраля, в столице было подтверждено 88 новых случаев коронавируса. Для сравнения, днем ранее было зафиксировано 197 новых случаев.

За сутки заболело 44 женщины и 42 мужчины. Также болезнь подтвердилась у двух детей.

Также Кличко сообщил, что за сутки в Киеве от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек, а в больницу забрали 14 человек.

В течение суток 114 человек преодолели коронавирус, а всего в Киеве за все время пандемии этот показатель составил 79 624.

Также Кличко рассказал о районе, который стал "лидером" по количеству новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (54) и в Соломенском (13) районах", - говорится в сообщении мэра столицы.

Ранее сообщалось, что цины на лечение от коронавируса могут достигать 60 тысяч гривен и более. А стоимость лечения от коронавируса зависит от сложности заболевания и возможных осложнений, которые могут появиться.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

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