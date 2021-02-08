В Киевской области разыскивают пропавшего без вести 20-летнего парня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице просят о помощи в розыске Романа Попова 2000 года рождения. Парень ушел из дома еще 3 февраля и больше не выходит на связь.

"Внимание! Розыск! Просим помочь в поиске Попова Романа Анатольевича, 2000 года рождения. 03.02.2021 около 23:30 вышел из дома (Обухов, район улицы Песчаной) и пропал", - говорится в сообщении.

Также сообщается о приметах парня.

Его рост - 183 см, он среднего телосложения, у него темные волосы и карие глаза.

Парень был одет в красную куртку с черными вставками, черный спортивный костюм Puma и красные кроссовки Nike.

"Если кто видел или знает местонахождение Романа, пожалуйста, сообщите: 0965951740 (мама) или 102. Спасибо", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве у ветерана боевых действий на Донбассе Николая Ярошенко пропал 22-летний сын. Известно, что ему на мобильный приходили угрозы. В социальных сетях на своих страницах он не появляется, телефон отключен. Вероятно, пропал в районе Голосеево (снимал квартиру на Демеевской).

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.