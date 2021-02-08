В Киевской области разыскивают пропавшего без вести 20-летнего парня
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице просят о помощи в розыске Романа Попова 2000 года рождения. Парень ушел из дома еще 3 февраля и больше не выходит на связь.
"Внимание! Розыск! Просим помочь в поиске Попова Романа Анатольевича, 2000 года рождения. 03.02.2021 около 23:30 вышел из дома (Обухов, район улицы Песчаной) и пропал", - говорится в сообщении.
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Также сообщается о приметах парня.
Его рост - 183 см, он среднего телосложения, у него темные волосы и карие глаза.
Парень был одет в красную куртку с черными вставками, черный спортивный костюм Puma и красные кроссовки Nike.
"Если кто видел или знает местонахождение Романа, пожалуйста, сообщите: 0965951740 (мама) или 102. Спасибо", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве у ветерана боевых действий на Донбассе Николая Ярошенко пропал 22-летний сын. Известно, что ему на мобильный приходили угрозы. В социальных сетях на своих страницах он не появляется, телефон отключен. Вероятно, пропал в районе Голосеево (снимал квартиру на Демеевской).
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