Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий в течение всей недели

Как передает Politeka соответствующие прогнозы обнародовали синоптики Укргидрометцентра.

Так, ожидается, что в украинской столице до конца рабочей недели, 12 февраля, не будут спадать морозы.

По прогнозам синоптиков, всю рабочую неделю с 8 до 12 февраля температура воздуха днем составит от 5 до 11 градусов ниже нуля, а ночью - от 8 до 14 градусов мороза. Всю неделю, кроме вторника, 9 февраля, в столице ожидаются снегопады.

При этом самым теплым днем будет вторник. Так, 9 февраля днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от -5 до -7, а ночью - от -8 до -10 градусов.

Самой холодной, по прогнозам синоптиков, будет пятница, 12 февраля. Синоптики говорят, что температура воздуха днем и ночью составит от 9 до 11 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 февраля, в западных областях температура опустится до -2...-4 градусов. Также в этом регионе ожидается снег. Холоднее всего будет на севере страны, где днем ожидается от -6 до -10 градусов, а ночью температура опустится до -11...-20. В северных областях ожидается сильный снегопад.

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