В Киеве образовался транспортный коллапс, зафиксированы масштабные аварии

В Киеве снегопад продолжается более 30 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

Так, сегодня утром на проспекте Победы в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В результате ДТП автомобиль перевернулся. На видео, опубликованном в сети, видно, что машина упала на бок. Причины аварии на данный момент неизвестны. Из-за ДТП движение транспорта в направлении станции метро "Нивки" оказалось парализовано.

Журналисты портала dtp.kiev.ua призвали избегать ненужных маневров. И быть осторожнее за рулем, ведь безопасность на дороге зависит от каждого из нас.

Кроме того, на улице Бориспольская у "Велмарта" автомобиль перевернулся на крышу. На месте работают спасатели, движение затруднено. Также из-за непогоды пришлось перекрыть ул. Елены Телиги, ведущую к станции метро "Дорогожичи".

Также ранее сообщалось, что на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленая в Тернопольской области столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert.

На момент столкновения в легковушке находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей. В минибусе находились два человека. В результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

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