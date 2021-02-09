На улицы Киева для эвакуации застрявших в снегу грузовиков вывели неожиданную технику

Так, во вторник, 9 февраля, из-за сильного снегопада в Киеве на улицы города для эвакуации застрявших грузовиков вывели бронетехнику.

Об этом рассказали в сообществе Киев Оперативный в Facebook. Кроме того, в пресс-центре Национальной полиции опубликовали фото.

Из-за снегопада и морозной погоды на отдельных участках автодорог столицы возникли снежные заносы и гололедица, что осложнило движение автотранспорта. В связи с этим, работники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения.

Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги. Также для спасательных мероприятий задействованы автомобили и трактор.

Пользователи сети удивились тому, что на дорогах используют БТР. Многие также высмеяли такое решение власти.

"Потом танки в ход пойдут и артелерия, дальше пехота с лопатами вступит в бой)", "Зима пришла когда не ждали", "Молодцы, надо оперативно решать решать вопрос логистики", "Лучше бы они фуры в кювет стаскивали, "Только у нас такое увидишь".

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной за рулем, кадры ЧП.

Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.